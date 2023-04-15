Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі.

"Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцями", - зазначив глава держави.

Зокрема президенти Україні та Франції обговорили нещодавній візит Емманюеля Макрона до Китаю, ситуацію на фронті та посилення підтримки країною.

"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", - додав Зеленський.