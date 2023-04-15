Саміт НАТО, ситуація на фронті й візит Макрона до Китаю: Зеленський поговорив із президентом Франції
Президент Володимир Зеленський поговорив з французьким колегою Емманюелем Макроном, темами, зокрема, стали саміт НАТО у Вільнюсі, ситуація на фронті та посилення допомоги Україні
Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі.
"Провів майже півторагодинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцями", - зазначив глава держави.
Зокрема президенти Україні та Франції обговорили нещодавній візит Емманюеля Макрона до Китаю, ситуацію на фронті та посилення підтримки країною.
"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу.
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