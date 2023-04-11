Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви Макрона щодо Тайваню

Про це повідомляє видання Euractiv.

Відомо, що французький лідер після повернення з Китаю зробив заяву, натякнувши, що Європі не потрібно ставати частиною конфлікту навколо Тайваню. Це викликало критику з боку США, Німеччини та Чехії

Німеччина

Зокрема видання повідомляє, що у Берліні першим відреагував Метін Хакверді, депутат від Соціал-демократичної партії (партія канцлера Олафа Шольца).

"Макрон знову це робить. У Пекіні без дозволу з боку ЄС розмовляти про це. Тоді він обов’язково сам організує гарантії безпеки для України", - висловився депутат.

Найвищим німецьким політиком, який розкритикував Макрона, був колишній міністр, представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген. Він заявив, що французька політика веде до "геополітичного глухого кута" для Європи.

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"Майже іронічно, що Макрон, який робить для України навіть менше, ніж Шольц, відштовхує Сполучені Штати своїми заявами щодо Китаю", - наголосив політик.

Водночас у ХДС побоюються, що такі заяви Макрона можуть погіршити відносини США та Європи.

"Якби американці думали так само з 24 лютого 2022 року, України б уже не існувало, а Путін, ймовірно, уже стояв би під Парижем", - заявив депутат від ХДС Тільман Кубан.

Чехія

У Празі заяви Макрона сприйняли ще критичніше, оскільки Чехія вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником.

"Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США", - написала у соцмережах сенатор Мирослава Немцова з керівної Громадянської демократичної партії.

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Інший сенатор Давив Смоляк зазначив, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу мова йде про позбавлення залежності від Росії та Китаю.

"У будь-якому випадку запевнення азійського гіганта в тому, що Тайвань не наша справа, не зменшує ризик військового конфлікту. Навпаки", - наголосив він.