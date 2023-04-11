Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви Макрона щодо Тайваню
Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню, а також залежності Європи від США
Про це повідомляє видання Euractiv.
Відомо, що французький лідер після повернення з Китаю зробив заяву, натякнувши, що Європі не потрібно ставати частиною конфлікту навколо Тайваню. Це викликало критику з боку США, Німеччини та Чехії
Німеччина
Зокрема видання повідомляє, що у Берліні першим відреагував Метін Хакверді, депутат від Соціал-демократичної партії (партія канцлера Олафа Шольца).
"Макрон знову це робить. У Пекіні без дозволу з боку ЄС розмовляти про це. Тоді він обов’язково сам організує гарантії безпеки для України", - висловився депутат.
Найвищим німецьким політиком, який розкритикував Макрона, був колишній міністр, представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген. Він заявив, що французька політика веде до "геополітичного глухого кута" для Європи.
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"Майже іронічно, що Макрон, який робить для України навіть менше, ніж Шольц, відштовхує Сполучені Штати своїми заявами щодо Китаю", - наголосив політик.
Водночас у ХДС побоюються, що такі заяви Макрона можуть погіршити відносини США та Європи.
"Якби американці думали так само з 24 лютого 2022 року, України б уже не існувало, а Путін, ймовірно, уже стояв би під Парижем", - заявив депутат від ХДС Тільман Кубан.
Чехія
У Празі заяви Макрона сприйняли ще критичніше, оскільки Чехія вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником.
"Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США", - написала у соцмережах сенатор Мирослава Немцова з керівної Громадянської демократичної партії.
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Інший сенатор Давив Смоляк зазначив, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу мова йде про позбавлення залежності від Росії та Китаю.
"У будь-якому випадку запевнення азійського гіганта в тому, що Тайвань не наша справа, не зменшує ризик військового конфлікту. Навпаки", - наголосив він.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острову.
- Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наприкінці березня адміністрація Байдена провела другий Саміт за демократію, на якому Росія та Китай були представлені як головні загрози.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Також Сі сказав, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час.
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