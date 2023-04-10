Макрон назвав ситуацію з Тайванем "не нашою кризою"
Європа повинна зменшити свою залежність від США і уникнути втягнення в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань, вважає президент Франції Емманюель Макрон
Про це він розповів у інтерв’ю після одноденного державного візиту до Пекіну, передає Politico.
Емманюель Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілись із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого четверга. Зустріч відбулась на фоні зростаючої загрози військового вирішення "тайванського питання".
За словами французьких чиновників, які супроводжували президента Франції, він, схоже, зайняв більш примирливу позицію, ніж США чи навіть Європейський Союз.
Якщо Урсула фон дер Ляєн наголосила, що стабільність у Тайванській протоці має першорядне значення, а загроза застосування сили для зміни статус-кво є неприйнятною, то слова Макрона, які наводить Politico, наступні: "Європейці не можуть вирішити кризу в Україні; як ми можемо достовірно сказати щодо Тайваню: "Стережіться, якщо ви зробите щось не так, ми будемо там"? Якщо ви справді хочете посилити напруженість, то ви це зробите в такий спосіб", — сказав він.
В інтерв’ю на борту літака, під час повернення з Китаю, Макрон вкотре згадав про теорію "стратегічної автономії" Європи.
За його словами, "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "опиняється в кризі, яка не є нашою, що заважає їй побудувати свою стратегічну автономію".
Слід зазначити, що саме на концепцію "стратегічної автономії" Макрона нерідко посилаються китайські чиновники у відносинах з європейськими країнами.
"Парадокс полягає в тому, що охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці мають відповісти… чи в наших інтересах прискорити кризу на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками та брати приклад із американського порядку денного і надмірної реакції Китаю", — сказав Макрон.
Він також запропонував Європ протистояти тиску, зменшити свою залежність від США в питаннях зброї та енергетики та - від "екстериторіальності долара США" (останнє є ключовою політичною метою як Москви, так і Пекіна). І висловив занепокоєння, що через посилення напруги між двома супердержавами, у Європи не буде часу та ресурсів для фінансування стратегічної автономії, і це перетворить її на васала.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острову.
- Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наприкінці березня адміністрація Байдена провела другий Саміт за демократію, на якому Росія та Китай були представлені як головні загрози.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Також Сі сказав, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час.
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