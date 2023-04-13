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Головна Світ У МЗС Польщі заявили, що слова Макрона про Європу та США свідчать про неправильну оцінку дійсності

У МЗС Польщі заявили, що слова Макрона про Європу та США свідчать про неправильну оцінку дійсності

13 квітня, 2023 четвер
10:33
Світ Еммануель Макрон

Слова президента Франції Емманюеля Макрона свідчать про неправильну оцінку дійсності. Європа за жодних обставин не повинна протистояти США

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PAP.

Нагадаємо, Макрон після візиту до Китаю сказав, що Європа повинна зменшити свою залежність від США і не дати втягнути себе в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань.

"Важко сказати, звідки останні слова Макрона про Європу та США, оскільки вони показують неправильну оцінку дійсності. Це правда, що Європа має бути в змозі захистити себе, вона повинна бути якомога сильнішою та повинна мати такі амбіції, але вона жодним чином не повинна виступати проти США або навіть прагнути якогось вимушеного нейтралітету", - прокоментував заяву Макрона Яблонський.

Він наголосив, що США були союзником Європи протягом десятиліть.

"Вони підтримували Європу протягом усього ХХ століття, гарантуючи стабільність і мир на нашому континенті, принаймні на значній частині нашого континенту", – сказав дипломат.

Він додав, що трансатлантичні відносини, зокрема всередині НАТО "є основою, без якої важко уявити функціонування безпечної міжнародної системи".

  • Політики Німеччини та Чехії розкритикували слова Макрона щодо залежності Європи від США.
Новини
Польща
Емманюель Макрон
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