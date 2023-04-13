Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PAP.

Нагадаємо, Макрон після візиту до Китаю сказав, що Європа повинна зменшити свою залежність від США і не дати втягнути себе в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань.

"Важко сказати, звідки останні слова Макрона про Європу та США, оскільки вони показують неправильну оцінку дійсності. Це правда, що Європа має бути в змозі захистити себе, вона повинна бути якомога сильнішою та повинна мати такі амбіції, але вона жодним чином не повинна виступати проти США або навіть прагнути якогось вимушеного нейтралітету", - прокоментував заяву Макрона Яблонський.

Він наголосив, що США були союзником Європи протягом десятиліть.

"Вони підтримували Європу протягом усього ХХ століття, гарантуючи стабільність і мир на нашому континенті, принаймні на значній частині нашого континенту", – сказав дипломат.

Він додав, що трансатлантичні відносини, зокрема всередині НАТО "є основою, без якої важко уявити функціонування безпечної міжнародної системи".