Шольц заявив, що "публічні змагання" у постачанні зброї Україні шкодять єдності партнерів
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що західні партнери влаштували "публічні змагання" щодо постачання зброї для ЗСУ, зокрема ствердив, що це шкодить єдності партнерів
Про це Олаф Шольц заявив під час виступу в бундестазі, передає Reuters.
Канцлер Німеччини переконаний, що серед західних партнерів України наявні "публічні змагання" у тому, хто може поставити більше зброї, і це шкодить єдності союзників.
"Що шкодить нашій єдності, так це публічне змагання одне з одним за принципом: танки, підводні човни, літаки - хто просить більше?" - сказав він.
Олаф Шольц наголосив на потребі в конфіденційності рішень про надання допомоги Україні, говорячи в контексті співпраці ФРН із президентом США Джо Байденом щодо постачання танків:
"Ми зберігаємо і зміцнюємо цю згуртованість, спочатку готуючи рішення конфіденційно - і лише потім повідомляючи про них", - ствердив канцлер.
- Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, країна уникатиме ескалації, яка може призвести до війни Росії та Північноатлантичного альянсу.
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