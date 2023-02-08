Про це Олаф Шольц заявив під час виступу в бундестазі, передає Reuters.

Канцлер Німеччини переконаний, що серед західних партнерів України наявні "публічні змагання" у тому, хто може поставити більше зброї, і це шкодить єдності союзників.

"Що шкодить нашій єдності, так це публічне змагання одне з одним за принципом: танки, підводні човни, літаки - хто просить більше?" - сказав він.

Олаф Шольц наголосив на потребі в конфіденційності рішень про надання допомоги Україні, говорячи в контексті співпраці ФРН із президентом США Джо Байденом щодо постачання танків:

"Ми зберігаємо і зміцнюємо цю згуртованість, спочатку готуючи рішення конфіденційно - і лише потім повідомляючи про них", - ствердив канцлер.