Несемо відповідальність за те, щоб ескалації не сталося, - Шольц про загрозу війни між НАТО та Росією
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, країна уникатиме ескалації, яка може призвести до війни Росії та Північноатлантичного альянсу
Про це інформує DW.
На зустрічі у Марбурзі, 2 лютого, Олаф Шольц назвав війну в Україні "давно задуманим планом для силового розширення території РФ".
Шольц наголосив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, аби уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.
"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав канцлер ФРН.
- 29 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц надалі спілкуватиметься з російським диктатором: вимогою для переговорів лишається виведення військ РФ з України.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.
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