Про це інформує DW.

На зустрічі у Марбурзі, 2 лютого, Олаф Шольц назвав війну в Україні "давно задуманим планом для силового розширення території РФ".

Шольц наголосив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, аби уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав канцлер ФРН.