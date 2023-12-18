Шольц заявив, що захворів на коронавірус

Про це він написав у своєму Twitter (Х).

Канцлер Німеччини наголосив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.

"Мої поточні тести на Covid-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом", - йдеться у повідомленні Шольца.