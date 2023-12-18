Шольц заявив, що захворів на коронавірус
У понеділок, 18 грудня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заразився коронавірусом. Він розраховує на легкий перебіг хвороби
Про це він написав у своєму Twitter (Х).
Канцлер Німеччини наголосив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.
"Мої поточні тести на Covid-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом", - йдеться у повідомленні Шольца.
- Напередодні, 17 грудня, очільник польського уряду Дональд Туск скасував візит до Таллінна через захворювання на COVID-19 прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас.
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