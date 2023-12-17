Туск скасував візит до Естонії через виявлений коронавірус у прем'єрки країни

Про це повідомляє канцелярія прем’єр-міністра Польщі у соцмережі Х.

“Недільна зустріч глави уряду Дональда Туска з прем’єркою Каєю Каллас була скасована через позитивний тест на COVID-19 в естонської прем’єрки”, - йдеться у повідомленні.

Очільниця естонського уряду Кая Каллас у відповідь на своїй сторінці в соцмережі Х підтвердила інфікування коронавірусом.

"Щойно отримала позитивний результат на Covid. Невтішна новина, оскільки я з нетерпінням чекала на проведення зустрічі в Таллінні з Дональдом Туском під час його першого закордонного візиту, а також з прем’єрками Литви та Латвії Інгрідою Шимоніте й Евікою Сілінєю", - написала вона.

За даними канцелярії Туска, під час зустрічі з лідерками країн Балтії планувалося обговорити питання безпеки, зокрема захисту східного кордону ЄС від міграційного тиску, який штучно створює Росія з Білоруссю.