Запросив відвідати Україну: Зеленський поговорив телефоном із Туском
Президент Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої лідер України запросив відвідати країну
Про це написав Зеленський.
"Перебуваючи в Осло, я мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я привітав свого друга з призначенням і початком нової сторінки в наших двосторонніх відносинах", - написав президент.
За його словами, лідери обговорили майбутні рішення, які об’єднають всю європейську спільноту.
"Я впевнений, що з новим урядом у Польщі ми пришвидшимо взаємовигідне вирішення всіх проблемних питань у наших відносинах. Ми також узгодили графіки наших наступних контактів. Я запросив Дональда Туска відвідати нашу країну якнайшвидше", - додав президент.
- Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
- Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
- 13 грудня Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.
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