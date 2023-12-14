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Запросив відвідати Україну: Зеленський поговорив телефоном із Туском

14 грудня, 2023 четвер
08:47
Суспільство Дональд Туск

Президент Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову, під час якої лідер України запросив відвідати країну

Про це написав Зеленський.

"Перебуваючи в Осло, я мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я привітав свого друга з призначенням і початком нової сторінки в наших двосторонніх відносинах", - написав президент.

За його словами, лідери обговорили майбутні рішення, які об’єднають всю європейську спільноту.

"Я впевнений, що з новим урядом у Польщі ми пришвидшимо взаємовигідне вирішення всіх проблемних питань у наших відносинах. Ми також узгодили графіки наших наступних контактів. Я запросив Дональда Туска відвідати нашу країну якнайшвидше", - додав президент.

  • Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
  • Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
  • 13 грудня Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.
Україна
Польща
ЄС
Володимир Зеленський
Дональд Туск
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