Запросив відвідати Україну: Зеленський поговорив телефоном із Туском

Про це написав Зеленський.

"Перебуваючи в Осло, я мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я привітав свого друга з призначенням і початком нової сторінки в наших двосторонніх відносинах", - написав президент.

За його словами, лідери обговорили майбутні рішення, які об’єднають всю європейську спільноту.

"Я впевнений, що з новим урядом у Польщі ми пришвидшимо взаємовигідне вирішення всіх проблемних питань у наших відносинах. Ми також узгодили графіки наших наступних контактів. Я запросив Дональда Туска відвідати нашу країну якнайшвидше", - додав президент.