"Шось летить". На Львівщині створили чат-бот, щоб повідомляти ЗСУ про літаючі об'єкти

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Щоб повідомити про літаючі об'єкти треба знайти чат-бот (@rusrocketfly_bot) у Telegram та авторизуватись за номером телефону. Чат-бот реагує лише на номери українських мобільних операторів.



Як працює чат-бот:

спершу вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;

далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, ви погоджуєтесь, бот попросить підтвердити ваш намір, підтверджуєте;

спеціалісти візьмуть в роботу отриману інформацію.

Нагадаємо, українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті.

Розробили його спеціалісти Львівської ОВА спільно з IT-фахівцями."Нам усім дуже важливо, щоб чат-ботом «Шось летить» почали користуватися якнайбільше уважних людей у всіх регіонах. На кожне повідомлення, яке ви надішлете, будуть реагувати ті, хто сьогодні зі завзяттям прикриває небо над нами. Тому прошу працювати з ботом лише тоді, коли справді помітили щось підозріле в небі", - додав Максим Козицький.