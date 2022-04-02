"Шось летить". На Львівщині створили чат-бот, щоб повідомляти ЗСУ про літаючі об'єкти
На Львівщині створили чат-бота, за допомогою якого люди можуть повідомляти бійцям протиповітряної оборони про ракети, літаки чи безпілотники ворогів
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Щоб повідомити про літаючі об'єкти треба знайти чат-бот (@rusrocketfly_bot) у Telegram та авторизуватись за номером телефону. Чат-бот реагує лише на номери українських мобільних операторів.
Як працює чат-бот:
- спершу вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;
- далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, ви погоджуєтесь, бот попросить підтвердити ваш намір, підтверджуєте;
- спеціалісти візьмуть в роботу отриману інформацію.
"Нам усім дуже важливо, щоб чат-ботом «Шось летить» почали користуватися якнайбільше уважних людей у всіх регіонах. На кожне повідомлення, яке ви надішлете, будуть реагувати ті, хто сьогодні зі завзяттям прикриває небо над нами. Тому прошу працювати з ботом лише тоді, коли справді помітили щось підозріле в небі", - додав Максим Козицький.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе