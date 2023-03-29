Шотландія сенсаційно перемогла Іспанію у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився сенсаційною перемогою Шотландії з рахунком 2:0. Дубль у ворота Іспанії оформив Скотт Мактоміней, півзахисник відзначився на 7-й та 51-й хвилинах.

У турнірній таблиці групи А Шотландія захопила лідерство з 6 балами. Іспанія займає другу позицію з 3 балами.

Норвегія - третя - 1 набраний пункт. Такий ж результат у Грузії.

Останню позицію займає Кіпр.

Євро-2024

Кваліфікація. 2-й тур

28 березня

Шотландія - Іспанія 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 51