Шотландія сенсаційно перемогла Іспанію у відборі на Євро-2024
У 2-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії перемогла Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився сенсаційною перемогою Шотландії з рахунком 2:0. Дубль у ворота Іспанії оформив Скотт Мактоміней, півзахисник відзначився на 7-й та 51-й хвилинах.
У турнірній таблиці групи А Шотландія захопила лідерство з 6 балами. Іспанія займає другу позицію з 3 балами.
Норвегія - третя - 1 набраний пункт. Такий ж результат у Грузії.
Останню позицію займає Кіпр.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
28 березня
Шотландія - Іспанія 2:0
Голи: Мактоміней, 7, 51
- 27 березня у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна Франції переграла у гостях Ірландію, а Молдова відібрала очки у Чехії.
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