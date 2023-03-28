Євро-2024: Франція перемогла Ірландію, Молдова встояла проти Чехії, результати інших матчів 27 березня
27 березня у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна Франції переграла у гостях Ірландію, а Молдова відібрала очки у Чехії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
27 березня
Група B
Нідерланди - Гібралтар 3:0
Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82
Вилучення: Вокер, 51 (Гібралтар)
Ірландія - Франція 0:1
Гол: Павар, 50
Група E
Польща - Албанія 1:0
Гол: Свідерські, 41
Молдова - Чехія 0:0
Група F
Швеція - Азербайджан 5:0
Голи: Форсберг, 38, Мустафазаде, 65 (авт.), Дьокереш, 79, Карлссон, 88, Еланга, 89
Австрія - Естонія 2:1
Голи: Кайнц, 68, Грегоріч, 88 - Саппінен, 25
Нереалізований пенальті: Грегоріч, 17
Група G
Угорщина - Болгарія 3:0
Голи: Вечей, 7, Собослай, 26, Адам, 39
Чорногорія - Сербія 0:2
Голи: Влаховіч, 79, 90+6
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