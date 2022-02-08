Шотландія – це не подарунок, буде дуже непросто: Ребров, який міг очолити збірну України, дав прогноз на плей-офф ЧС-2022

Про це повідомляє "Команда №1".



За словами Реброва, не потрібно радіти жеребу плей-офф ЧС-2022.



"Буде дуже складно. Хтось радіє жеребу, хтось уже прикидає шанси у парі Австрія – Уельс. Але Шотландія – це не подарунок. В Україні точно буде величезний ажіотаж довкола цього плей-офф. Перед матчами з таким напруженням я завжди говорю футболістам – якнайменше читайте і дивіться новини, зосередьтеся на підготовці. Вважаю, що психологічний чинник може стати основним. Так, нам могли потрапити Італія чи Португалія, але грати із Шотландією на виїзді дуже непросто. Потрібно бути готовим до інтенсивного футболу, який показує ця команда. Особливо вдома. Вважаю, що українці заслужили на право зіграти у цих стикових поєдинках", – сказав Ребров.

Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-офф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Уельс - Австрія.



Перед призначенням Олександра Петракова йшли розмови про запрошення у збірну України Сергія Реброва.

Нагадаємо, 26 листопада 2021 року стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії.

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