Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Шотландії коефіцієнт 2.62 та вважають, що Україна має приблизно такі ж шанси виграти - 2.80. На нічию дають 3.10.

Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Матч Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Гемпден Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому етері матч транслюватимуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", а також youtube-канал УАФ.

1 червня українці перемогли шотландців у Глазго у відборі чемпіонату світу - 2022 з рахунком 3:1, проте у вирішальному матчі плей-офф кваліфікації 5 червня поступилися в Кардіффі Уельсу - 0:1.

17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.

Після цього стало відомо, що лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України.

20 вересня стало відомо, що Віталій Миколенко та Віктор Коваленко пропустили тренування збірної України через ушкодження. Проте 21 вересня Олександр Петраков оприлюднив заявку на матч Ліги націй проти Шотландії, в яку потрапили обидва футболісти.

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