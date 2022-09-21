Шотландія - Україна: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй
Букмекери вважають приблизно рівними шанси збірних Шотландії та України на перемогу в матчі Ліги націй у Глазго
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Шотландії коефіцієнт 2.62 та вважають, що Україна має приблизно такі ж шанси виграти - 2.80. На нічию дають 3.10.
Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Матч Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Гемпден Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому етері матч транслюватимуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", а також youtube-канал УАФ.
1 червня українці перемогли шотландців у Глазго у відборі чемпіонату світу - 2022 з рахунком 3:1, проте у вирішальному матчі плей-офф кваліфікації 5 червня поступилися в Кардіффі Уельсу - 0:1.
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
- Після цього стало відомо, що лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України.
- 20 вересня стало відомо, що Віталій Миколенко та Віктор Коваленко пропустили тренування збірної України через ушкодження. Проте 21 вересня Олександр Петраков оприлюднив заявку на матч Ліги націй проти Шотландії, в яку потрапили обидва футболісти.
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