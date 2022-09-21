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Шотландія - Україна: Петраков оприлюднив заявку збірної на матч Ліги націй

21 вересня, 2022 середа
11:55
Спорт Збірна України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на матч Ліги націй проти Шотландії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.  

До заявки на гру потрапили захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Коваленко, які 20 вересня пропустили тренування збірної України у Глазго. 

Із футболістів, яких було викликано до команди на вирішальні матчі Ліги націй, до заявки не потрапили воротар Євген Волинець, який не полетів із командою через відсутність британської візи та дискваліфікований оборонець Ілля Забарний.

Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Матч Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Гемпден Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому етері матч транслюватимуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", а також youtube-канал УАФ.

Заявка збірної України на матч з Шотландією: 

1. Анатолій Трубін, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Тарас Качараба, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Віктор Коваленко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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футбол
Збірна України
Ліга націй
Віталій Миколенко
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