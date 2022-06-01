Шотландія - Україна: склади команд на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

ЧС-2022

Плей-офф. Кваліфікація

1 червня

Шотландія - Україна

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Малиновський, Степаненко, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук, Циганков.

Запасні: Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков, Різник.

Шотландія: Гордон - Робертсон, Хенлі, Купер, Хікі - Гілмор, Мактоміней, Макгрегор - Макгінн, Адамс - Дайкс.

З 50 тис. фанів, які прийдуть на матч Шотландія – Україна, 3 тис. - це фани нашої збірної. Стадіон "Хемпден Парк" розрахований на 52 063 глядачів.

Букмекерські контори пропонують на перемогу Шотландії в основний час коефіцієнт 2,41, на нічию дають 3,15, на виграш України - 3,35.

Котирування на вихід Шотландії до фіналу плей-офф ЧС-2022 - 1,71, на потрапляння туди команди Олександра Петракова - 2,17.

Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45. Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.

Букмекери вважають збірну Шотландії фаворитом у матчі проти України у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу - 2022.

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