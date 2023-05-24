"Шойгу був хорошим хлопцем, приніс мені шорти": легенда футболу Бєланов розповів про знайомство з міністром оборони РФ
Колишній нападник "Динамо" Ігор Бєланов розповів про досвід спілкування з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу
Про це повідомляє Josimar Football.
За словами Бєланова, зараз він точно не хотів би поспілкуватись з міністром оборони терористичної країни.
"Шойгу був хорошим хлопцем, коли я з ним познайомився. Пам’ятаю, що перед показовим матчем забув вдома шорти. Шойгу був не дуже хорошим гравцем, тому він завжди хотів, щоб у його команді грали найкращі. Він запитав мене, де мої шорти, я сказав, що забув їх удома. Він миттєво пішов і повернувся через 5 хвилин з новою парою. Не часто генерали приносять тобі футбольні шорти, чи не так? Чесно кажучи, я не хочу йому зараз нічого говорити. Яка від цього різниця?", - сказав Ігор Бєланов, який виграв "Золотий м'яч" у 1986 році.
У квітні 2022 року Ігор Бєланов взяв зброю в руки та вступив до лав ЗСУ.
За словами легендарного футболіста, зараз він регулярно відвідує військових на передовій, провозив "Золотий м'яч" в окопи.
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