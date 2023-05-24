"Шойгу був хорошим хлопцем, приніс мені шорти": легенда футболу Бєланов розповів про знайомство з міністром оборони РФ

Про це повідомляє Josimar Football.

За словами Бєланова, зараз він точно не хотів би поспілкуватись з міністром оборони терористичної країни.

"Шойгу був хорошим хлопцем, коли я з ним познайомився. Пам’ятаю, що перед показовим матчем забув вдома шорти. Шойгу був не дуже хорошим гравцем, тому він завжди хотів, щоб у його команді грали найкращі. Він запитав мене, де мої шорти, я сказав, що забув їх удома. Він миттєво пішов і повернувся через 5 хвилин з новою парою. Не часто генерали приносять тобі футбольні шорти, чи не так? Чесно кажучи, я не хочу йому зараз нічого говорити. Яка від цього різниця?", - сказав Ігор Бєланов, який виграв "Золотий м'яч" у 1986 році.

У квітні 2022 року Ігор Бєланов взяв зброю в руки та вступив до лав ЗСУ.

За словами легендарного футболіста, зараз він регулярно відвідує військових на передовій, провозив "Золотий м'яч" в окопи.