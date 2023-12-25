Шойгу доповів Путіну про "захоплення" Мар'їнки. У ЗСУ спростували
25 грудня у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну
Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
Пропагандистське російське ЗМІ "РИА Новости" поінформувало, що російські війська нібито повністю захопили Мар'їнку в Донецькій області, про що Шойгу доповів Путіну.
Шойгу також зазначив, що "захоплення" Мар'їнки дозволяє РФ нібито ефективніше захищати Донецьк від вогню ЗСУ. Натомість Путін наголосив, що зі "взяттям" Мар'їнки окупанти відсувають від Донецька українські підрозділи.
У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши такі твердження росіян некоректними.
"Бої за Маринку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищено. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - підкреслив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Він також прокоментував ситуацію щодо населеного пункту Авдіївка, заявивши, що реальної загрози оточення немає.
"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення і прориву завжди є, але ми підтягуємо резерви, переформатовуємось, завдаємо ворогу втрат, він щодня втрачає 300-400 осіб. Наразі про якусь реальну загрозу оточення йти не може", - наголосив він.
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