Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ завдає масованих ракетних ударів по Україні, нібито для знищення її військового потенціалу
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Шойгу, РФ намагається знищити військовий потенціал України. Водночас він жодним словом не згадав про об'єкти критичної цивільної інфраструктури, на руйнуванні яких росіяни зосередилися з жовтня.
"Російські збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаних з ними об'єктах для знищення військового потенціалу України", - сказав Шойгу.
- 28 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що із лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах.
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