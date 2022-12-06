Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шойгу, РФ намагається знищити військовий потенціал України. Водночас він жодним словом не згадав про об'єкти критичної цивільної інфраструктури, на руйнуванні яких росіяни зосередилися з жовтня.

"Російські збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаних з ними об'єктах для знищення військового потенціалу України", - сказав Шойгу.

28 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що із лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах.

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