Про це повідомляє телеканал Habertürk.

Зазначається, що від Росії та Туреччини угоду про зерновий коридор підпишуть глави міноборони двох країн. Російський міністр вже прибув до Стамбула.



Від України угоду має підписати міністр транспорту, який очолює українську делегацію у Стамбулі.

Відомо, що церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться сьогодні о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Про це повідомило Управління з комунікацій Туреччини.



Участь у підписанні будуть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН планують підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

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