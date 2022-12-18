Шойгу проінспектував на гвинтокрилі російські окупаційні війська в Україні

Про поїздку звітувало російське Міністерство оборони 18 грудня 2022 року в телеграм.

У відео, опублікованому Міноборони РФ, показано, як Сергій Шойгу летить на військовому гелікоптері.

"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - мовиться в заяві відомства.

Також зазначається, що російський міністр оборони поспілкувався "на передовій" з російськими військовослужбовцями та подякував їм за "зразкове виконання бойових завдань". Пресслужба додає: "на пункті управління угрупованням Сергій Шойгу заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".

Нагадаємо, минулої доби президент РФ Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України. Він заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій".

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