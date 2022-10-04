Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами понад 200 тис. осіб прибули до російських збройних сил у рамках "часткової" мобілізації, яка розпочалася 21 вересня.

Шойгу запевнив, що мобілізовані проходитимуть підготовку в навчальних центрах та на полігонах.

"Навчання особового складу сформованих підрозділів здійснюється на 80 полігонах та у шести навчальних центрах", - сказав Шойгу.

Він додав, що відповідним посадовим особам доручено забезпечити мобілізованих необхідними комплектами одягу та іншим майном, призначити на військові посади.

Раніше Шойгу повідомляв, що у рамках "часткової" мобілізації закличуть 300 тис. осіб.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації в Росії.

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