Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль використовує форум "Армія-2023" для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера.

Як зазначає ISW, Путін і Шойгу зробили значною мірою шаблонні коментарі, які представляли російський уряд як такий, що ефективно відповідає російським зусиллям з нарощування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені і сприяючи міжнародному співробітництву проти Заходу.

На Московській міжнародній конференції з безпеки Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база за певний час виробила різноманітну зброю, танки, бронемашини і безпілотники, і стверджував, що можливості російського і радянського обладнання перевершують можливості західного.

Такоє за словами міністра, західні санкції проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню на підприємствах ОПК, що, на думку аналітиків, є частиною давнього (і неправдивого) наративу Кремля з 2014 року про те, що міжнародні санкції зміцнюють Росію.

При цьому Шойгу заявляв, що українські ресурси і західні військові арсенали майже повністю вичерпані. Проте, за словами ISW, Росія не змогла мобілізувати свій ОПК для адекватної підтримки військових зусиль.

Натомість Путін стверджував, що Захід несе відповідальність за "розпалювання конфлікту" в Україні.

Як зазначають аналітики, Шойгу і Путін повторили риторику, звинувачуючи Захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії, і виступили за поглиблення російських оборонних відносин з цими країнами і створення "багатополярного світового порядку".

"Міністерство оборони Росії також позиціонувало себе як життєздатного довгострокового оборонного партнера і виробника озброєнь, проводячи бесіди про довгострокову російську військову підготовку, передбачувану інтеграцію штучного інтелекту у своє озброєння і системи управління, використання тривимірного друку для ремонту російського військово-морського флоту, а також про модернізацію вітчизняного аварійно-рятувального і підводного обладнання", - йдеться у повідомленні.