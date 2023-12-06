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Шпигував за ЗСУ через оптичні приціли: жителю Краматорська оголосили підозру

6 грудня, 2023 середа
10:34
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Краматорська, який збирав для РФ інформацію про позиції ЗСУ: для цього він використовував оптичні приціли для зброї

Про це інформує СБУ. 

За даними слідства, 30-річного жителя Краматорська росіяни завербували на початку цього року, оскільки він був прихильником ідеології Кремля. 

"Зловмисник "зливав" агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області. Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську. Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони", - йдеться у повідомленні. 

Також чоловік намагався знайти пункти тимчасового перебування українських військових. У разі виявлення він робив дорозвідку та пересилав точну геолокацію окупантам. 

Зазначається, що росіянам були необхідні розвіддані, щоб готувати ракетні та дронові удари по Краматорську. 

Після затримання, за місцем проживання чоловіка провели обшук: було вилучено мобільний телефон із доказами листування з російською воєнною розвідкою.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Тож чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. 

"Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додали у СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України затримала в Ізюмі власницю салону краси. За даними слідства, жінка випитувала у клієнтів позиції ЗСУ і передавала отриману інформацію ФСБ. 
СБУ
військові
Краматорськ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
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