Випитувала позиції ЗСУ у клієнтів салону краси: у Ізюмі затримали інформаторку РФ
Служба безпеки України затримала в Ізюмі власницю салону краси: за даними слідства, жінка випитувала у клієнтів позиції ЗСУ і передавала отриману інформацію ФСБ
Про це інформує пресслужба СБУ.
"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Харківщини. Зловмисниця збирала для ФСБ розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма. Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що інформацію для ворога збирала власниця місцевого салону краси. Для цього вона під час надання косметологічних послуг або побутових розмов випитувала потрібні дані у своїх клієнтів.
Отриману інформацію жінка передавала до ФСБ через свою знайому-"зв'язкову", яка після захоплення регіону пішла на співпрацю з росіянами та обійняла посаду у незаконних органах влади, які створили на тимчасово окупованій території.
"Зв'язкова" після звільнення райцентру переїхала до Бєлгорода. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Власниця салону краси після затримання перебуває під вартою, їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше до суду скерували справу проти депутата від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа — За життя", який вказав ворогу шлях на Ізюм Харківської області.
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