Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ
Агент ФСБ, який надавав розвіддані про бойові позиції Сил оборони на Донеччині, отримав 15 років в'язниці. Суд визнав його винним у державній зраді
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який "зливав" агресору локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Ним виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення Росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ. Головним завданням чоловіка було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в районі Бахмута.
Встановлено, що РФ використовувала розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Зокрема, розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування штурму та захоплення Бахмута.
Крім того, ФСБ задіяла свого агента для пошуку та вербування людей для шпигунства на користь РФ у Слов’янську та Краматорську. За виконання ворожих завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику "зарплату" у розмірі 15 тис. грн. Однак цих грошей зловмисник так і не отримав.
Для комунікації з ФСБ її поплічник використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як "Седой" або "Ступянский".
А передачу агресору розвідвідомостей здійснював у вигляді фото- та відеофайлів українських об’єктів з їхніми відмітками на електронних картах.
Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року.
Під час обшуків у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з ФСБ.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Зокрема, Служба безпеки затримала інформатора ГРУ, який передавав розвіддані про розташування українських військових підрозділів противнику. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе