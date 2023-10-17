Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який "зливав" агресору локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Ним виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення Росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ. Головним завданням чоловіка було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в районі Бахмута.

Встановлено, що РФ використовувала розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Зокрема, розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування штурму та захоплення Бахмута.

Крім того, ФСБ задіяла свого агента для пошуку та вербування людей для шпигунства на користь РФ у Слов’янську та Краматорську. За виконання ворожих завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику "зарплату" у розмірі 15 тис. грн. Однак цих грошей зловмисник так і не отримав.

Для комунікації з ФСБ її поплічник використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як "Седой" або "Ступянский".

А передачу агресору розвідвідомостей здійснював у вигляді фото- та відеофайлів українських об’єктів з їхніми відмітками на електронних картах.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року.

Під час обшуків у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з ФСБ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.