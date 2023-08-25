Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд "Шпіони нагло врут, нє зная нічєво..."
OPINION

"Шпіони нагло врут, нє зная нічєво..."

Олена Білозерська
25 серпня, 2023 п'ятниця
08:02
Погляд Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська

Нісенітниці в російських ЗМІ беруться з доповідних їхніх спецслужб

Свіжий перл російської пропаганди: виявляється, моя давня добра знайома Ірина Сампан - ескортниця (насправді високопрофесійна журналістка) і коханка Залужного (в реальності вони не знайомі), ще й куратор убивства Дар'ї Дугіної.

А знаєте, звідки вони це й подібне беруть? Думаєте, їхні пропагандисти спочатку обкурюються чимось, а потім сідають вигадувати — у кого вийде найбільша маячня, той і переміг?

А от ніфіга.

Даруйте за цитату з ворожої бардеси, винесену у заголовок, бо сказано до біса влучно.

Нісенітниці в російських ЗМІ беруться з доповідних їхніх спецслужб. Які швиденько попиляли більшу частину грошей (немаленьких, до речі), виділених їм на збір інформації, агентурну роботу тощо, а потім удають, що працюють.

Читайте також: Що робити з ворожими пропагандистами?

Їхні найманці фоткають готель, у який входить випадковий військовий, і потім представляють його як "центр прийняття рішень".

Їхні куратори наймають за копійки розумово обмежених авантюристів, які думають, що за переслану телеграмом фоточку з військовою технікою чи місцем прильоту їм нічого не буде. Ці куратори не дбають про безпеку своїх одноденних агентів — просто знаходять нових. Чим більше таких агентів — тим більше можна списати грошей.

Хтось може "навскідку" згадати за ці півтора року хоча б дві-три помітні вдало проведені диверсії на підконтрольній Україні території? Я, чесно, кажучи, й жодної не пригадаю. Партизанський рух? Атентати на відомих осіб? Нічого. А наші це роблять, і регулярно.

Вони 20 років активно нас "вивчали", а коли нарешті зіштовхнулися з противником, який не вигаданий ними, а реально протидіє — весь світ побачив, на що перетворилася "кількаденна прогулянка до Києва". В нормальній державі після цього полетіли б голови. Але в Путіна інших голів немає...

Джерело

Про авторку. Олена Білозерська, офіцер ЗСУ, волонтерка, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
колаборанти
пропаганда
Валерій Залужний
Читайте також:
Володимир Зеленський
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Дмитро Медведєв
24 серпня, 2023 четвер
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.16
    Продаж 42.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
08:15
Оновлено
Окупанти
Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні
08:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про входження у зону "відповіді" 13 китайських винищувачів
07:40
Росіяни атакували Одещину ракетами
07:18
Китайські покупці запасаються сіллю після викиду очищеної води з Фукусіми
07:06
ЧВК Вагнер
Готовність Путіна публічно вбити Пригожина й Уткіна спонукає Раду командування Вагнера утриматися від призначення наступників, - ISW
06:50
Латвія
Латвійські органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які обиратимуть навчання у Росії
06:28
Вогонь, пожежа
Лісові пожежі у Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС, - єврокомісар Ленарчич
06:09
Андрій Ярмоленко, "Динамо", єврокубки, Ліга конференцій
Україна втратила дві позиції у рейтингу УЄФА
06:09
Сербія
Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич
05:41
Дональд Трамп
Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, його відпустили під заставу
05:23
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили
05:02
російський добровольчий корпус РДК
РДК записав відеозвернення до вагнерівців, які не здійснювали воєнні злочини
03:01
Ненад Лалатович
Сербський тренер "Зорі" відмовився відповідати на запитання про Росію
02:29
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським
02:22
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"
01:58
Вибух
Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області
01:28
мобілізація
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня
01:00
Владислав Сіренко
Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника
00:31
пригожин та кадиров
"Я просив його відкинути особисті амбіції": Кадиров відреагував на смерть Пригожина
2023, четвер
24 серпня
23:58
обстріл, ППО
В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО
23:56
Андрій Ярмоленко
Євро-2024: Ярмоленко ризикує пропустити матчі з Англією та Італією
23:32
LEGO Маріуполь
Lego запускає продаж конструкторів зі шрифтом Брайля
23:24
Вікторія Онопрієнко
Онопрієнко принесла Україні першу за 4 роки медаль ЧС з художньої гімнастики
23:05
SpaceX
Мін'юст США судитиметься зі SpaceX Ілона Маска
22:53
Аналітика
Сергій Згурець
У Криму могли вперше вдало застосувати "Нептун" для ударів по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця
22:48
Оновлено
F-16
США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у вересні
22:36
Дмитро Кулеба
Кулеба з 13-ма головами МЗС світу "заспівали" гімн України у twitter
22:02
Віталій Буяльський (ліворуч), Динамо - Бешикташ
"Динамо" драматично програло "Бешикташу" в Лізі конференцій
21:57
Ракетний комплекс Нептун
Російський С-400 у Криму знищили за допомогою ракети "Нептун", - Бутусов
21:54
Зоря
"Зоря" поступилася "Славії" у Лізі Європи
21:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр
21:19
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада призначила послом в Україні Наталку Цмось
20:51
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку
20:50
"Барбі"
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року в США
20:44
Чарльз III та біженці з України
Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів
20:31
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
20:24
Збірна України з волейболу
Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу
20:15
Пригожин у спідньому в таборі "Вагнера"
США вважають, що літак з Пригожиним збила запущена з території РФ ракета, - Reuters
20:15
потяг, поїзд
Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV