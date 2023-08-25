Свіжий перл російської пропаганди: виявляється, моя давня добра знайома Ірина Сампан - ескортниця (насправді високопрофесійна журналістка) і коханка Залужного (в реальності вони не знайомі), ще й куратор убивства Дар'ї Дугіної.

А знаєте, звідки вони це й подібне беруть? Думаєте, їхні пропагандисти спочатку обкурюються чимось, а потім сідають вигадувати — у кого вийде найбільша маячня, той і переміг?

А от ніфіга.

Даруйте за цитату з ворожої бардеси, винесену у заголовок, бо сказано до біса влучно.

Нісенітниці в російських ЗМІ беруться з доповідних їхніх спецслужб. Які швиденько попиляли більшу частину грошей (немаленьких, до речі), виділених їм на збір інформації, агентурну роботу тощо, а потім удають, що працюють.

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Їхні найманці фоткають готель, у який входить випадковий військовий, і потім представляють його як "центр прийняття рішень".

Їхні куратори наймають за копійки розумово обмежених авантюристів, які думають, що за переслану телеграмом фоточку з військовою технікою чи місцем прильоту їм нічого не буде. Ці куратори не дбають про безпеку своїх одноденних агентів — просто знаходять нових. Чим більше таких агентів — тим більше можна списати грошей.

Хтось може "навскідку" згадати за ці півтора року хоча б дві-три помітні вдало проведені диверсії на підконтрольній Україні території? Я, чесно, кажучи, й жодної не пригадаю. Партизанський рух? Атентати на відомих осіб? Нічого. А наші це роблять, і регулярно.

Вони 20 років активно нас "вивчали", а коли нарешті зіштовхнулися з противником, який не вигаданий ними, а реально протидіє — весь світ побачив, на що перетворилася "кількаденна прогулянка до Києва". В нормальній державі після цього полетіли б голови. Але в Путіна інших голів немає...

Джерело

Про авторку. Олена Білозерська, офіцер ЗСУ, волонтерка, блогер

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