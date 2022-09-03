Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Якщо аналізувати справді актуальні проблеми, стає зрозуміло, що вони мають рішення. Насамперед це Крим. Ідея про те, що президент Зеленський може відвоювати його військовим шляхом, не має сенсу", - сказав Шредер.

За його словами, питання Криму може бути вирішене згодом.

"Можливо, не за 99 років, як це було з Гонконгом, а руками вже наступного покоління", - припустив Шредер.

Він також повторив російський наратив про те, що півострів Україні подарував тодішній лідер СРСР Микита Хрущов.

"Він зробив це, думаючи, що Радянський Союз проіснує стільки ж, скільки й католицька церква", - зазначив Шредер.

78-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. З 2007 до травня 2022 року очолював раду директорів Роснєфті.

3 серпня Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні.

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