Шрі-Ланка планує чаєм виплатити Ірану $250 млн боргу за нафту
Міністр плантацій Шрі-Ланки Рамеш Патірана заявив, що країна планує погасити $250 млн боргу Ірану за імпорт нафти шляхом постачання чаю
Про це повідомляє Reuters.
"Ми сподіваємося щомісяця надсилати чаю на суму $5 млн, щоб погасити перед Іраном борг за нафту, який накопичився за останні чотири роки", - сказав Патірана.
У 2022 році Шрі-Ланка повинна сплатити $4,5 млрд боргу. Перша виплата у $500 млн буде за євробондами вже у січні.
Видання передає, що наприкінці листопада 2021 року міжнародні резерви країни скоротилися до $1,6 млрд.
Шрі-Ланка виробляє близько 340 млн кг чаю щороку. У 2020 році країна експортувала 265,5 млн кг чаю, що принесло їй $1,24 млрд.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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