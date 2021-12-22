Шрі-Ланка планує чаєм виплатити Ірану $250 млн боргу за нафту

Про це повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося щомісяця надсилати чаю на суму $5 млн, щоб погасити перед Іраном борг за нафту, який накопичився за останні чотири роки", - сказав Патірана.

У 2022 році Шрі-Ланка повинна сплатити $4,5 млрд боргу. Перша виплата у $500 млн буде за євробондами вже у січні.

Видання передає, що наприкінці листопада 2021 року міжнародні резерви країни скоротилися до $1,6 млрд.

Шрі-Ланка виробляє близько 340 млн кг чаю щороку. У 2020 році країна експортувала 265,5 млн кг чаю, що принесло їй $1,24 млрд.