Штаб ООС заперечив взяття під контроль Старомар'ївки

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така інформація є спробою агресора дискредитувати й звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

"Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, в Мережі з'явилась інформація, що Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль українського уряду село Старомар'ївка у "сірій зоні" Донецької області.

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