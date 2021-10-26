ЗСУ повернули під контроль України село Старомар’ївка у "сірій зоні" на Донбасі
Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль українського уряду село Старомар'ївка у "сірій зоні" Донецької області
Про це пише Бабель.
Згідно з повідомленням, інформацію про повернення під контроль України села Старомар'ївка у Донецькій області спочатку поширювали так звані "військові кореспонденти" окупантів та сепаратистські ЗМІ. Цю інформацію підтвердили джерела Бабеля у Міністерстві оборони України.
Так, за інформацією видання, українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпилися там.
Зазначається, що село Старомар'ївка розташоване біля села Гранітне, їх розділяє річка Кальміус. До війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Зараз обидва села з'єднує пішохідний місток. Жителі Старомар'ївки ходили до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території. За інформацією Бабеля, саме село переважно україномовне.
У 2020 році в селі проживали 150 людей, з них - семеро дітей. У Старомар'ївці вісім років не було централізованого водопостачання, магазину, аптеки та лікарні. Село перебувало у "сірій зоні".
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