Про це повідомило FT з посиланням на людей, знайомих з ситуації, пише Reuters.

Адміністрація кіберпростору Китаю сказала, що проведе перевірку кібербезпеки продуктів, що продаються в країні компанією Micron. У відповідь Micron заявила, що співпрацює з урядом Китаю і що її діяльність у Китаї має нормальний характер.

Після цього Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів до Китаю, якщо Micron буде заборонено в результаті розслідування, зазначили джерела, знайомі із ситуацією.

Також американці ввели низку обмежень на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю, побоюючись, що вони можуть бути використані для виробництва мікросхем військового призначення. Білий дім вніс до чорного списку низку найбільших китайських фірм з виробництва мікросхем, зокрема конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.

У Білому домі не прокоментували звіт FT, але додали, що адміністрації Байдена та Юна доклали зусиль для координації інвестицій у напівпровідниковий сектор, захисту критичних технологій та розв'язання проблеми економічного примусу.