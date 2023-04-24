Штати закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит мікросхем у Китаї, - ЗМІ
Америка просить Південну Корею не заповнювати прогалини на ринку напівпровідників у Китаї, якщо Пекін заборонить американському виробнику Micron продавати мікросхеми на своєму ринку
Про це повідомило FT з посиланням на людей, знайомих з ситуації, пише Reuters.
Адміністрація кіберпростору Китаю сказала, що проведе перевірку кібербезпеки продуктів, що продаються в країні компанією Micron. У відповідь Micron заявила, що співпрацює з урядом Китаю і що її діяльність у Китаї має нормальний характер.
Після цього Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів до Китаю, якщо Micron буде заборонено в результаті розслідування, зазначили джерела, знайомі із ситуацією.
Також американці ввели низку обмежень на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю, побоюючись, що вони можуть бути використані для виробництва мікросхем військового призначення. Білий дім вніс до чорного списку низку найбільших китайських фірм з виробництва мікросхем, зокрема конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.
У Білому домі не прокоментували звіт FT, але додали, що адміністрації Байдена та Юна доклали зусиль для координації інвестицій у напівпровідниковий сектор, захисту критичних технологій та розв'язання проблеми економічного примусу.
- Раніше стало відомо, що Японія обмежить експорт 23 видів обладнання для виробництва напівпровідників у Китаї. Цей крок узгоджується з обмеженнями, які раніше запровадили в США.
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