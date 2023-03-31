Японія обмежила експорт обладнання для виробництва мікрочіпів у Китаї

Про це інформує Reuters.

Видання пише, що Японія в такий спосіб підтримує заходи США щодо обмеження можливостей Китаю у виробництві мікросхем. Проте країна не вказала Китай, як мету запровадження таких заходів, і заявила, що виробники повинні отримати дозвіл на експорт цих товарів в усі регіони.

"Ми виконуємо свій обов’язок як технологічна нація щодо сприяння міжнародному миру та стабільності", - заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура.

Він додав, що Японія хоче припинити використання передових технологій у військових цілях. За його словами, він не має на увазі якусь конкретну країну.

Агентство пише, що рішення Японії розглядається як "велика дипломатична перемога для адміністрації президента США Джо Байдена". Вона у жовтні 2022 року оголосила про обмеження доступу Китаю до американських технологій виробництва мікросхем. Це було необхідно, щоб сповільнити технологічний і військовий прогрес країни.

Проте ці заходи не були б ефективними без співпраці з Японією та Нідерландами. Вони у січні 2023 року домовилися про приєднання до санкцій США проти Китаю, які стосуються експорту обладнання для виробництва мікросхем розміром менше ніж 14 нанометрів. Однак вони не оголошували про цю угоду, щоб провокувати Китай. До того ж Японія ніколи публічно не визнавала жодних угод.

Японія заявила про запровадження експортного контролю щодо шести категорій обладнання для виробництва чіпів. Мовиться, зокрема, про обладнання для очищення, осадження, літографію та травлення.

Ці обмеження набули чинності в липні 2022 року. Тепер вони, імовірно, торкнуться обладнання, яке виготовили щонайменше дюжина японських компаній, як-от Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings та Advantest.

Раніше Японія домінувала у виробництві чіпів. Згодом її частка на ринку скоротилася приблизно на 10%. Проте країна все ще залишається основним постачальником машин для виготовлені мікросхем і напівпровідникових матеріалів. Такі компанії, як-от Tokyo Electron і Screen виготовляють близько п'ятої частини всіх інструментів для виробництва мікросхем у світ. Водночас Shin-Etsu Chemical Co Ltd і Sumco Corp виробляють більшість силіконових пластин.