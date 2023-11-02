Штайнмаєр вибачився за насильство німецьких колонізаторів у Африці

Про це повідомляє Welt.

"Я вклоняюся жертвам німецького колоніального панування. Як федеральний президент Німеччини, я хотів би попросити вибачення за те, що німці зробили вашим предкам тут", - сказав Штайнмаєр у середу під час візиту до міста Сонгеа.

Політик сказав, що йому соромно за дії колоніальних правителів у тодішній колонії Німецької Східної Африки, особливо у період повстання Маджі-Маджі. Він запевнив, що німці працюватимуть разом з танзанійцями, щоб знайти відповіді на відкриті питання, які турбують, та примиритися з минулим.

Штайнмаєр також погодився повернути до Танзанії останки людей із колишньої колонії.

"Ми знаємо, що багато кісток зі Східної Африки було привезено в Німеччину в той час і вони лежали в музеях і антропологічних колекціях - сотні, можливо, тисячі черепів", - сказав він.

Довідково. Повстання Маджі-Маджі — повстання народів у Німецькій Східній Африці (колишня колонія Німеччини, територія сучасних Бурунді, Руанди і Танзанії) в 1905-1907 роках, яке було жорстоко придушене. За оцінками істориків, було вбито до 300 тисяч осіб. Німецьке колоніальне панування в Східній Африці почалося в 1885 році і тривало до Першої світової війни.