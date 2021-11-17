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Шторм заблокував транспортне сполучення між Ванкувером і рештою Канади

17 листопада, 2021 середа
16:35
Світ

У Ванкувері, найбільшому місті канадського штату Британська Колумбія, з вихідних тривають потужні зливи. Пошкоджено автомобільні та залізничні шляхи, є загиблі

Про це повідомляє BBC.

У Британській Колумбії з вихідних тривають сильні зливи, які викликали повені та зсуви. У понеділок, 16 листопада, тисячі людей евакуювали з їхніх будинків.

Міністр транспорту провінції Роб Флемінг назвав зливу найгіршою за останні сто років.

Також повідомляється про жертв. Місцева поліція знайшла тіло жінки на місці зсуву, також повідомляється про двох зниклих безвісти.

Дві автомагістралі, які ведуть до Ванкувера, закрили через пошкодження. Місцеві залізничні колії паралізовано, що відобразилося на постачанні харчових продуктів і вугілля.

У гірському містечку Агасіс довелося за допомогою вертольотів рятувати 300 людей, які опинилися на заблокованій частині дороги.

Достеменно невідомо, чи негода є наслідком зміни клімату, але підвищена температура поверхні моря підігріває повітря над ним і впливає на силу циклонів, ураганів і тайфунів.

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Канада
зливи
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