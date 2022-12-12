Штормове оголошення: українців попереджають про ожеледицю, мокрий сніг і пориви вітру

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

13 грудня на дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця", - пише пресслужба.

Синоптики наголошують, що вдень у центральних областях, окрім Вінницької, а також на Харківщині та Сумщині очікується значний, місцями мокрий сніг.

На Сході України прогнозують пориви вітру 15-20 м/с - I рівень небезпечності.

I рівень, жовтий – означає, що погодні умови потенційно небезпечні – для людей, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

"Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов", - наголосили у відомстві.

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