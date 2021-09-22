Штраф від 170 тис. грн або строк до трьох років: уряд посилить відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні плануємо затвердити та направити до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за підробку документів, що стосуються щеплень. Підробив такі документи - штраф від 170 тисяч або строк до трьох років", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що штрафи в тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які використовують підробки, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення.



Шмигаль заявив, що підробка COVID-документів є загрозою суспільству та висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає посилення відповідальності за це порушення.

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