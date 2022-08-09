"Штурм" - "Динамо": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" зіграє у гостях проти австрійського "Штурму" в повторному матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі, 3 серпня у Лодзі, команда Мірчі Луческу перемогла 1:0 завдяки голу Олександра Караваєва.
Повторна гра відбудеться у Граці на UPC-Arena та розпочнеться о 21:30. В прямій трансляції матч покаже платформа Setanta Sports. Телеканал 2+2 транслюватиме зустріч із запізненням у 15 хв.
Переможець у вирішальному раунді відбору ЛЧ зустрінеться з португальською "Бенфікою" або данським "Мідтьюлландом". Перша гра між ними завершилася з рахунком 4:1 на користь лісабонців.
Ліга чемпіонів
3-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч
9 серпня, Грац, UPC-Arena
"Штурм" (Австрія) - "Динамо" (Україна)
Початок 21:30
Трансляція на Setanta Sports та 2+2
Перший матч - 0:1
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3 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.
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