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"Шубосховище" Оксани Марченко, валізи Louis Vuitton, тарілки за 11 тис. Що знайшли в палаці Медведчука у Пущі-Водиці

13 березня, 2022 неділя
08:11
Суспільство

Київські громадські активісти узяли під тимчасову охорону розкішний маєток голови політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука в курортному столичному передмісті Пуща-Водиця

Про це із посиланням на Слідство.інфо розповідає Еспресо.TV.

Активіст Петро веде нас до палацу Медведчука. Багато років Петро охороняв від мародерства знамениту «хонку» Віктора Януковича у Межигірʼї. Тепер, каже Петро, роботи додалося. 

"Сам палац зараз порожній. Сім’я Медведчука його реконструювала і перебудовувала, тому всередині зараз лише голі стіни й деревʼяні балки... Масштаб палацу вражає. Там мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні та вітальні. Сам будинок має площу понад 2 тис. квадратних метрів", - зазначається у повідомленні. 

Вглибині палацу завершувалося будівництво басейну, вже навіть оздобили стіни мармуровою плиткою.

Окрім головного корпусу на території палацу Медведчука є ще кілька будинків. Біля озера розташований будиночок у японському стилі, з іншого боку - інший, схожий на мисливський. 

"Але найцікавіше ми побачили вглибині будинку, біля гаражів. Поки у палаці тривала реконструкція, багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки і перенесли до господарських приміщень. 

Такої кількості дорогих речей на один квадратний метр ми ще не бачили! Кімнати заставлені вщерть картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Більшість із них просто лежать одна на одній", - зазначає Слідство.інфо.

У наступній кімнаті - теж картини. Серед полотен - портрет дружини політика, телеведучої Оксани Марченко



На підвіконні стоїть стаціонарний телефон із підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінна зала", кабінети, спальні та багато іншого. Є навіть "кінотеатр" і "колиба"





Далі знаходиться "шубосховище" - це окрема кімната, де зберігаються хутряні речі дружини кума Путіна. Там нараховується кілька десятків шуб та інших елементів гардеробу. На поличках стоять голови манекенів із хутряними шапками на них





Збоку у коридорі стоять великі коробки, всередині - менші коробки помаранчевого кольору з логотипом Hermes Paris. Це розкішні тарілки та сервізи, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю. Приміром, одна ця невелика тарілка із зображенням леопарда коштує 11 тис. грн. Посуду цієї елітної марки у коробках - десятки чи сотні штук



У підвалі палацу Медведчуки зберігали валізи Louis Vuitton та інші дороговартісні предмети. З-під чорного сміттєвого пакету видно валізу, яка зовні нагадує модель Louis Vuitton Alzer-80. На офіційному сайті вона коштує близько 400 тис. грн.





Поруч із кришталевою люстрою стоїть радянський кулемет "Максим". Із напису можна дізнатися, що цей предмет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році з нагоди 50-річчя
 

  • Нагадаємо, Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту.
  • 18 лютого, тобто за 6 днів до початку повномасштабного російського вторгнення, Оксана Марченко виїхала на авто через Білорусь до РФ. Вже в Москві вона виступила з відеозверненням.
     

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Оксана Марченко
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Опозиційна платформа - За життя
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