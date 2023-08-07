Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Twitter.

Так, у Міністерстві оборони висміяли невдалі спроби росіян знищити бойову авіацію ЗСУ.

"Хованки. Минулої ночі десятки російських ракет і "шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow. Проте лише сьогодні в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли", - йдеться у повідомленні.

До своїх слів в Міноборони додали фото слідів руйнувань на Чонгарському та Генічеському мостах, які з'єднують тимчасово окуповану Арабатську стрілку з материковою частиною країни.

Удари по мостах через Чонгар та Генічеськ: що відомо

Вдень у неділю, 6 серпня 2023 року, ракети Сил оборони України завдали пошкоджень Чонгарському мосту та мосту через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Обидва мости сполучають материкову частину України з Кримським півостровом. Про завдані удари заявили керівники окупаційних адміністрацій Криму Сергій Аксьонов, частини Херсонської області Володимир Сальдо та й частини Запорізької області Володимир Рогов.

Сальдо заявив, що удар по Чонгарському мосту було здійснено "натівськими ракетами Storm Shadow". За його словами, українці "обстріляли міст через протоку Тонка, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою".

Призначений Кремлем "голова Республіки Крим" заявив, що тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ та Перекоп. Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом у момент прильоту. Також внаслідок удару в Генічеську нібито виникли ускладнення із постачанням газу.

Збройні Сили України офіційно підтвердили удари по згаданих мостах. Там повідомили, що близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключових шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

В Інституті вивчення війни назвали удари ЗСУ по мостах на окупованій території, яка веде до Криму, частиною української кампанії з перехоплення для створення вирішальних контрнаступальних операцій.