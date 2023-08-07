Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Шукали Storm Shadow і нарешті знайшли": Міноборони висміяло Росію після ударів по мостах до Криму

"Шукали Storm Shadow і нарешті знайшли": Міноборони висміяло Росію після ударів по мостах до Криму

7 серпня, 2023 понедiлок
08:22
Війна з Росією Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим

Під час останніх російських повітряних атак на Україну в ніч проти 6 серпня, окупанти намагалися вразити літаки ЗСУ, які переносили ракети Storm Shadow, але Сили оборони відповіли ударом по мостах у Чонгарі та Генічеську

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Twitter.

Так, у Міністерстві оборони висміяли невдалі спроби росіян знищити бойову авіацію ЗСУ.

"Хованки. Минулої ночі десятки російських ракет і "шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow. Проте лише сьогодні в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли", - йдеться у повідомленні.

До своїх слів в Міноборони додали фото слідів руйнувань на Чонгарському та Генічеському мостах, які з'єднують тимчасово окуповану Арабатську стрілку з материковою частиною країни.

Удари по мостах через Чонгар та Генічеськ: що відомо

Вдень у неділю, 6 серпня 2023 року, ракети Сил оборони України завдали пошкоджень Чонгарському мосту та мосту через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Обидва мости сполучають материкову частину України з Кримським півостровом. Про завдані удари заявили керівники окупаційних адміністрацій Криму Сергій Аксьонов, частини Херсонської області Володимир Сальдо та й частини Запорізької області Володимир Рогов.

Сальдо заявив, що удар по Чонгарському мосту було здійснено "натівськими ракетами Storm Shadow". За його словами, українці "обстріляли міст через протоку Тонка, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою".

Призначений Кремлем "голова Республіки Крим" заявив, що тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ та Перекоп. Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом у момент прильоту. Також внаслідок удару в Генічеську нібито виникли ускладнення із постачанням газу. 

Збройні Сили України офіційно підтвердили удари по згаданих мостах. Там повідомили, що близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключових шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

В Інституті вивчення війни назвали удари ЗСУ по мостах на окупованій території, яка веде до Криму, частиною української кампанії з перехоплення для створення вирішальних контрнаступальних операцій.

Україна
Росія
Крим
Міністерство оборони
Чонгар
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Погода в Україні
5 серпня, 2023 субота
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
обстріл, ППО
6 серпня, 2023 неділя
Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
6 серпня, 2023 неділя
На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
09:15
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
Ще 22 супутники Starlink запустили у космос
09:08
в Індонезії затонув човен
Поблизу берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: дві людини загинули, 30 зникли безвісти
08:45
Фукусіма
Японія планує викид води з Фукусіми в кінці серпня - на початку вересня
08:41
Обстріл Херсона 7 серпня
Російська армія уночі обстріляла Херсон: одна людина загинула, щонайменше 7 поранені
08:23
OPINION
Микола Княжицький
Україна-Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
08:20
Анналена Бербок
Бербок: Саміт у Джидді показав, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи
08:17
Оновлено
окупанти в Криму
Втрати РФ у війні перетнули позначку у 250 тис. солдатів, - Генштаб ЗСУ
08:04
OPINION
Вікторія Сюмар
Ідея заборони виїзду чоловіків за кордон після війни: шлях до Північної Кореї
07:52
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг запропонував дату поєдинку з Маском
07:35
Рада Європи голосує за санкції проти Росії
Генсек Ради Європи "серйозно стурбована" щодо посилення репресій проти опозиції в РФ й закликає звільнити засуджених
07:31
США
У США відреагували на спільну військово-морську операцію Китаю та Росії поблизу Аляски
07:20
смертельна ДТП
У Марокко перекинувся фургон, загинули 24 людини
06:45
військовий переворот у Нігері
Нігер частково закрив повітряний простір, попередивши про напад "іноземної держави"
06:28
У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок: загинуло щонайменше 30 людей
06:10
Іран
Під час знесення будівлі у столиці Ірану стався обвал: загинули троє людей, 11 поранені
05:57
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах 
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах - частина стратегії України в рамках контрнаступу, - ISW
05:37
Огляд
Обережний позитив Китаю та заяви на зустрічі в Саудівській Аравії. Хто й про що говорив у Джидді та що це означає для України
05:23
Жозеп Боррель
Китай ще раз запросив Борреля до Пекіна
00:46
Збірна України з волейболу
Україна вперше в історії виграла медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу
00:24
Російський паспорт
На Запоріжжі окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії
00:17
Світлана Тихановська
Команда Тихановської розробляє паспорт для білоруських емігрантів
00:12
Сергій Слабенко
На війні загинув нардеп IV скликання Сергій Слабенко
00:00
ЦАР
Щоб як у Путіна: у ЦАР пройшов референдум про обнулення повноважень президента
2023, неділя
6 серпня
23:27
без газу
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: двох жителів госпіталізували
23:04
евакуйовані з Нігеру
Італія зменшує військову присутність у Нігері
23:01
Українські Січові Стрільці
Цей день в історії: Австро-Угорщина оголосила війну Росії й почався набір до Січових Стрільців, Ічкерія перейшла до визволення Грозного
22:47
Херсонщина, села
Окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині: травмовано двох жінок
22:33
Армія РФ за добу здійснила 21 обстріл прикордоння Сумщини: пошкоджені приватні будинки
22:27
Оновлено
Чонгарський міст
На в'їздах до Криму: українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську
22:14
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: результати усіх матчів 2-го туру
22:01
Володимир Зеленський
Чехія надала Україні тренажер для пілотів F-16
21:52
ДТП
У Сумах зіштовхнулася автівка з мотоциклом: 25-річний чоловік загинув
21:32
Володимир Путін
Путін сподівається "перечекати" і Україну, і ЄС та США, - Яценюк
21:18
Ексклюзив
ЗСУ
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
21:06
рушниця
Стріляв у правоохоронців: у Черкасах затримали чоловіка та вилучили у нього рушницю
20:57
Пєсков
Пєсков заявив New York Times, що на "виборах" 2024 року Путін набере понад 90%
20:38
ракета
Лише за останній тиждень РФ застосувала проти України 65 ракет і 178 дронів, - Зеленський
20:35
Марго Роббі
Прокат "Барбі" приніс мільярд доларів
20:19
КНДР
Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР
20:18
Ексклюзив
домашнє насильство
Тема сексуальних злочинів росіян в Україні залишається малодослідженою, - виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Павліченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV