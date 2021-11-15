Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.



"Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада", - зазначила вона.



За її словами, кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду.



Під час свого виступу Шуляк назвала головне завдання для партії.

"Завдання партії "Слуга Народу" на другу половину каденції – швидко, ефективно й гідно підготуватися до нового виборчого циклу. Для цього політична сила має трансформуватися відповідно до сучасних викликів", - сказала вона.

Нагадаємо, 8 листопада ЗМІ повідомили, що народна депутатка Олена Шуляк може очолити партію "Слуга Народу".

Згодом, стало відомо, що колишній очільник партії Олександр Корнієнко планував пропонувати кандидатуру нардепки Олени Шуляк на посаду очільниці партії "Слуга Народу".

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