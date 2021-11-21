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Шустер про "Вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно

21 листопада, 2021 неділя
16:33
Суспільство Савік Шустер

Розкриття деталей зриву операції із затримання "вагнерівців" - це початок кінця для чинної влади, адже у неї повна втрата довіри в народі та повна втрата довіри в елітах

Таку думку висловив ведучий програми "Свобода слова Савіка Шустера" після ефіру, присвяченому зриву операції із затримання "вагнерівців", повідомляє Цензор.НЕТ.

На тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою. 

Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера. Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили.

"І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку", - наголошується у повідомленні.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.

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"Не хочу промовляти якісь гучні фрази, я не любитель цього. Але в принципі, звичайно, це початок кінця. Мене просто трошки кінець турбує, яким він буде. Адже у нас різні бувають кінці й закінчення. Але це, звичайно, початок кінця. Це повна втрата довіри в народі, повна втрата довіри в елітах.

Вони нагадують дитину, в руках якої граната. Це небезпечно для дитини та для всіх довкола. Справа в тому, що ніхто з них, хто зараз у владі, жодна людина, не розуміють, що таке демократія. І це біда…

Неадекватні, недорозвинені… Ну, що я ще можу сказати? Тобто генерал Бурба сьогодні сказав усе. Мені здається, до цього додати… мені додавати навіть щось соромно, бо це люди, які реально займаються там державними питаннями, справами, вирішують проблеми, життя та смерті, загалом. Ну, що я можу сказати, журналіст, який у п'ятницю робить програму, в якій можна висловити свою думку. Якщо це не заклик до насильства, будь ласка, ви маєте право. Але ж вони не розуміють, що таке демократія. (…)

Їх обрали не "тому, що". Вони ж цього не розуміють. Їх обрали "від супротивного". Не тому, що вони якісь. Їх обрали через серіал. Те, що вони зробили з країною за останні два з половиною роки - це реально соромно". 


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Савік Шустер
Володимир Зеленський
ГУР
Вагнергейт
Андрій Єрмак
Василь Бурба
ГУР МО
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