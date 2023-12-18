Швеція надасть Україні додаткові бойові машини CV90
Міністри оборони Швеції та Данії 18 грудня підписали спільну декларацію щодо постачання Україні додаткових шведських бойових машин піхоти CV90
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Швеції.
Стверджується, що ці БМП добре себе показали на полі бою в Україні.
Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 млрд данських крон, а Швеція підтримає закупівлі в межах угоди, укладеної між Агентством оборонної техніки (FMV) і Україною в липні 2023 року.
"Це важливий крок для підтримки сил оборони України разом із Данією. Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення постачання нових бойових машин CV90 в Україну. Бойова машина CV90 була і є значним доповненням до оборони України після того, як Швеція передала 50 БМП на початку цього року", - зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
- У січні уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти CV90.
- У травні Йонсон особисто випробував БМП, які його країна надає Києву.
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