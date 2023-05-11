Про це він повідомив в Instagram.

"Тут ми провели тест-драйв бойової машини Hägglund Combat Vehicle 90, яку Швеція також передала Україні", – написав прем’єр.

CV90 — сімейство шведських бойових гусеничних броньованих машин 15 різних варіацій. Екіпаж машини складається з трьох осіб і ще 7-8 солдатів. CV90 оснащений універсальним танковим і зенітним прицілом (UTAAS) від SAAB. Він також має тепловізор, який дозволяє вести прицільний вогонь по повітряних цілях на відстані до двох кілометрів і по наземних цілях на відстані до п’яти кілометрів.