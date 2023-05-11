Прем'єр-міністр Швеції особисто провів випробування БМП CV90, яка поїде в Україну
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон особисто провів випробування бойової машини піхоти CV90, передачу якої Україні схвалив узимку уряд його країни
Про це він повідомив в Instagram.
"Тут ми провели тест-драйв бойової машини Hägglund Combat Vehicle 90, яку Швеція також передала Україні", – написав прем’єр.
CV90 — сімейство шведських бойових гусеничних броньованих машин 15 різних варіацій. Екіпаж машини складається з трьох осіб і ще 7-8 солдатів. CV90 оснащений універсальним танковим і зенітним прицілом (UTAAS) від SAAB. Він також має тепловізор, який дозволяє вести прицільний вогонь по повітряних цілях на відстані до двох кілометрів і по наземних цілях на відстані до п’яти кілометрів.
- У січні уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти CV90.
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