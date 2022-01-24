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Швеція не надаватиме озброєння Україні й не подаватиме заявку на членство в НАТО

24 січня, 2022 понедiлок
12:48
Світ зброя нато

У зв'язку із суворими правилами експорту зброї Швеція не планує передавати її Україні на тлі загрози нападу РФ

Про це пише Goteborgs-Posten.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.

Вона додала, що зараз країна не буде подавати заявку на вступ до НАТО.

"На цю мить ми справді не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - розповіла міністерка, наголосивши, що Швеція й Фінляндія - близькі партнери Альянсу.

  • Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Швеції обговорила з Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на Сході України та закликала Росію до деескалації

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російська агресія
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