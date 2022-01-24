Швеція не надаватиме озброєння Україні й не подаватиме заявку на членство в НАТО
У зв'язку із суворими правилами експорту зброї Швеція не планує передавати її Україні на тлі загрози нападу РФ
Про це пише Goteborgs-Posten.
"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.
Вона додала, що зараз країна не буде подавати заявку на вступ до НАТО.
"На цю мить ми справді не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - розповіла міністерка, наголосивши, що Швеція й Фінляндія - близькі партнери Альянсу.
- Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Швеції обговорила з Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на Сході України та закликала Росію до деескалації
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе