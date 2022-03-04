Швеція передала понад $50 млн для ЗСУ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єру Магдалені Андерссон та уряду Швеції за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України", - зазначив він.

Відзначимо, 500 млн шведських крон - це приблизно $53 млн.