Швеція повільно рухається на шляху до НАТО, - парламент Туреччини
У парламенті Туреччини кажуть, що поки не ратифікували протокол щодо вступу Швеції до НАТО, бо шведський уряд повільно вживає відповідних заходів
Про це повідомляє Anadolu.
Парламентарі кажуть, що Швеція намагається зробити деякі позитивні кроки для виконання своїх зобов’язань, однак очікування Туреччини поки що не повністю виправдалися.
За словами одного з членів Великих національних зборів Туреччини Унала Чевікоза, існують історичні зв'язки між шведським народом і турками, Швеція зробила певні кроки для членства в НАТО, але Туреччина вважає їх недостатніми.
Зазначається, Туреччина провела переговори із шведською владою щодо умов для ратифікації їх заявки.
"На жаль, шведська влада повільно вживає заходів. Це нас засмучує. Тому що ми завжди висловлювали нашу підтримку політики відкритих дверей НАТО та політики розширення альянсу", - наголосив голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Вже 22 березня 2023 року парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО.
- 29 березня посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева викликало шведське міністерство закордонних справ через заяву з погрозами про вступ країни до НАТО. У дописі посол застеріг Швецію від приєднання до оборонного Альянсу.
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