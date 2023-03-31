Про це повідомляє Anadolu.

Парламентарі кажуть, що Швеція намагається зробити деякі позитивні кроки для виконання своїх зобов’язань, однак очікування Туреччини поки що не повністю виправдалися.

За словами одного з членів Великих національних зборів Туреччини Унала Чевікоза, існують історичні зв'язки між шведським народом і турками, Швеція зробила певні кроки для членства в НАТО, але Туреччина вважає їх недостатніми.

Зазначається, Туреччина провела переговори із шведською владою щодо умов для ратифікації їх заявки.

"На жаль, шведська влада повільно вживає заходів. Це нас засмучує. Тому що ми завжди висловлювали нашу підтримку політики відкритих дверей НАТО та політики розширення альянсу", - наголосив голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич.