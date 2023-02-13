Швеція позбулася близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу через спад інтересу до щеплень
Швеція утилізувала близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - приблизно п’яту частину з того, що країна закуповувала для імунізації населення
Про це Sveriges Radio повідомив колишній національний координатор із питань вакцинації Річард Бегстрьом.
За його словами, головною причиною стало суттєве зниження інтересу до ревакцинації після того, як країна пройшла найгірший період епідемії коронавірусу.
"Найбільші об’єми - це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", - зазначив Бегстрьом.
- У грудні 2022 року в Україну завезли 100 тис. доз вакцини від COVID-19 Janssen.
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