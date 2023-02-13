Про це Sveriges Radio повідомив колишній національний координатор із питань вакцинації Річард Бегстрьом.

За його словами, головною причиною стало суттєве зниження інтересу до ревакцинації після того, як країна пройшла найгірший період епідемії коронавірусу.

"Найбільші об’єми - це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", - зазначив Бегстрьом.