Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Йдеться про векторну вакцину від COVID-19 Janssen (Jcovden). 100 тисяч доз цього препарату Україна отримала безплатно в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Перед цим таку ж кількість доз завезли в Україну у серпні цьогоріч

Вакцину Janssen не застосовують для щеплення дітей і підлітків – лише для дорослих. Для первинної імунізації достатньо однієї дози. Далі необхідно робити бустерні щеплення.

ВООЗ провела інструктаж з використання цієї вакцини для понад 300 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів України, які, своєю чергою, провели навчання для колег на місцях.

Як нагадали у профільному відомстві, від початку повномасштабної війни Україна отримує вакцини від коронавірусу виключно в рамках COVAX, тобто безплатно. Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого й рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн світу. Завдяки цим поставкам українці можуть і далі отримувати ефективний захист від коронавірусної хвороби, адже вакцинація залишається єдиним способом захиститися від тяжкого перебігу COVID-19, його ускладнень та смерті.

За минулий тиждень в Україні зафіксували більш як 4,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Понад 2,5 тис. людей госпіталізували.

У МОЗ нагадують: вакцинуватися проти коронавірусної інфекції можна безплатно в будь-якому пункті щеплення чи центрі вакцинації.

У Китаї зростають сумніви щодо даних про хворих на COVID-19: Пекін оприлюднив перші за кілька тижнів летальні випадки

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb