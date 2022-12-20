В Україну завезли 100 тис. доз вакцини від COVID-19 Janssen
Поставку препарату здійснив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Великої Британії
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Йдеться про векторну вакцину від COVID-19 Janssen (Jcovden). 100 тисяч доз цього препарату Україна отримала безплатно в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Перед цим таку ж кількість доз завезли в Україну у серпні цьогоріч
Вакцину Janssen не застосовують для щеплення дітей і підлітків – лише для дорослих. Для первинної імунізації достатньо однієї дози. Далі необхідно робити бустерні щеплення.
ВООЗ провела інструктаж з використання цієї вакцини для понад 300 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів України, які, своєю чергою, провели навчання для колег на місцях.
Як нагадали у профільному відомстві, від початку повномасштабної війни Україна отримує вакцини від коронавірусу виключно в рамках COVAX, тобто безплатно. Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого й рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн світу. Завдяки цим поставкам українці можуть і далі отримувати ефективний захист від коронавірусної хвороби, адже вакцинація залишається єдиним способом захиститися від тяжкого перебігу COVID-19, його ускладнень та смерті.
За минулий тиждень в Україні зафіксували більш як 4,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Понад 2,5 тис. людей госпіталізували.
У МОЗ нагадують: вакцинуватися проти коронавірусної інфекції можна безплатно в будь-якому пункті щеплення чи центрі вакцинації.
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