Швеція заборонить видобуток нафти, газу та вугілля з липня
Парламент Швеції схвалив заборону видобутку вугілля, нафти та природного газу
Про це повідомляє ЕП з посиланням на сайт парламенту.
Рішення означає заборону на видобуток вугілля, лігніту, сирої нафти, сланцевої нафти та природного газу.
Більше не видаватимуться дозволи на видобуток. Ці поправки до Екологічного кодексу починають діяти з 1 липня 2022 року.
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