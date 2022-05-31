Про це повідомляє ЕП з посиланням на сайт парламенту.

Рішення означає заборону на видобуток вугілля, лігніту, сирої нафти, сланцевої нафти та природного газу.

Більше не видаватимуться дозволи на видобуток. Ці поправки до Екологічного кодексу починають діяти з 1 липня 2022 року.